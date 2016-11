Neustadt

Der Sturm am Sonntag ist nach Aussage der Polizei ohne große Folgen in Neustadt geblieben.

Neustadt. Es war ein munterer Wechsel an der Wetterlage: Regen und Wind am Morgen, später Sonne, dann wieder kräftige Sturmböen. Eine davon warf den Bauzaun am neuen Seniorenheim Mecklenhorster Straße um. Fußgänger und Radfahrer arrangierten sich, kamen nach bisherigen Kenntnissen ohne Schaden an der Baustelle vorbei. Auch im weiten Neustädter Land wurden bis zum Abend keine nenneswerten Schäden gemeldet.

Von Dirk von Werder