Modellprojekt Kooperativer Hort: In der Grundschule Mandelsloh/Helstorf (Foto) soll ein neues Betreuungskonzept erprobt werden.© Dirk von Werder

| Nadine Kirst

Neustadt

Streit um Einführung des Kooperativen Horts

Um die geplante Einführung eines neuen Betreuungsmodells für Grundschulkinder bahnt sich ein Streit an. In der Michael-Ende-Grundschule sowie am Standort Mandelsloh/Helstorf sollen Jungen und Mädchen ab dem Schuljahr 2018 im Kooperativen Hort betreut werden. Einige Eltern aber fühlen sich übergangen und schlecht informiert.