Ortsbürgermeister Hubert Paschke lehnt am Picknicktisch am Löschteich.© Susanne Doepke

| Susanne Döpke

Neustadt

Ein Dorf feilt an seinem Zentrum: Bei den größten Vorhaben des Ortsrats für die nächste Zeit in Mardorf geht es um die Dorfmitte. Ein Parkplatz soll befestigt und eine Fußgängerampel aufgestellt werden.

Mardorf. Der Parkplatz am Kleinen Brink, gegenüber dem Aloys-Bunge-Platz, ist mit Schotter bedeckt und voller Pfützen. Das soll sich nun ändern - der Platz soll gepflastert werden, auch die angrenzende Straße wird erneuert. "Das wird auch Zeit, denn seit 2009 doktern wir an diesem Projekt herum", sagt Paschke. Ihn ärgert immer noch, dass das vom Amt für regionale Landesentwicklung 2014 zugesagte Fördergeld nicht genutzt werden konnte. Es war an eine enge Zeitvorgabe geknüpft, die die Stadt wegen der Planung anderer Großprojekte nicht einhalten konnte.

Ein weiteres, wichtiges Vorhaben schließt sich direkt an: Eine Ampelquerung für die Durchgangsstraße ist laut Paschke dringend nötig. Diese Forderung untermauert er mit den Daten aus einer Verkehrszählung, die ergeben hat, dass zu Spitzenzeiten 400 Autos pro Stunde das Dorf durchqueren. "Besonders Ältere haben es bei diesem Verkehr schwer, auf die andere Straßenseite zu gelangen. An der Bushaltestelle an der Kirche wäre die richtige Stelle", sagt Paschke.

Außerdem soll nach Paschkes Willen auf allen Nebenstraßen durchgehend Tempo 30 gelten. "Wir wollen bald in Angriff nehmen, die Zahlen auf die Straße zu malen, weil die Verkehrsschilder einfach zu klein sind", sagt er. In der Vergangenheit haben die Mardorfer das bereits zum Beispiel an der Straße Vor der Mühle in Eigenarbeit erledigt.

Mardorf ist als Wohnort beliebt, Bauplätze sind rar. Darum hofft Paschke auf Ausweisung eines neuen Baugebiets in der Zukunft. Ein dritter Abschnitt im Baugebiet Vor der Mühle sei eine Erweiterungsmöglichkeit, die er sich gut vorstellen könne, sagt er.

In Sachen Barrierefreiheit geht die Arbeit im Dorf am Naturpark Steinhuder Meer weiter. Die Bürgersteigkante vor dem Dorfgemeinschaftshaus ist bereits abgesenkt, die Haltestelle an der Meerstraße kürzlich barrierefrei ausgebaut worden. Ein bisschen stolz ist Paschke auf seine Mardorfer auch in Sachen Integration. Einige der im Ort untergebrachten Flüchtlinge haben Jobs gefunden, arbeiten in Restaurants und beim Golfpark.

Außerdem überlegt der Ortsrat, bei der nächsten Runde des Dorfwettbewerbs mitzumachen, darüber müsse , so Paschke, aber noch gesprochen werden. Mardorf hatte 1983 beim Vorgänger des heutigen Wettbewerbs den Preis als Neustadts schönstes Dorf erhalten.

Lieblingsplatz liegt am Wasser

Wie es sich für einen waschechten Mardorfer gehört, liegt Hubert Paschkes Lieblingsplatz am Steinhuder Meer. Genauer gesagt am Uferweg in Höhe des Fischerstübchens. "Dieser Platz ist mein persönlicher Ruhepol, dort kann ich voll entspannen", sagt Paschke."Ich setze mich in aller Ruhe auf einen Stein und schaue aufs Wasser und aufs Südufer." Er ist Beamter, kümmert sich bei der Stadtverwaltung Wunstorf um den Bereich Personal und feierte dort kürzlich seinen 40. Jahrestag.

Der Tourismusort am Meer

Mardorf liegt an der Westgrenze des Neustädter Lands. Zu den rund 1800 Ortsbewohnern kommt jedes Jahr eine große Zahl von Urlaubern und Ausflüglern, die am Nordufer des Steinhuder Meers Erholung suchen. Das Dorf ist staatlich anerkannter Erholungsort und liegt im Naturpark Steinhuder Meer. Als Träger des Parks kann die Region Hannover bei einigen Entscheidungen mitreden.

Die CDU hat mit fünf Sitzen die Mehrheit im Mardorfer Ortsrat, der von Hubert Paschke geleitet wird. Stellvertreter ist Parteikollege und Ratsherr Björn Niemeyer - beide wurden einstimmig wiedergewählt. Sebastian Rabe, Merle Struckmann und Friedrich Dankenbring gehören ebenfalls zur Fraktion, letzterer agiert als Sprecher. Für die SPD sitzen Sprecher Gerhard Fischer, Josef Ehlert und Jens Tahn in dem Gremium. Herwig Dannenbrink von der AFD hat das neunte Mandat inne.