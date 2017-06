Sina Schulz spielt Querflöte in der Paradegarde Neustadt. Das traditionsreiche Schützenfest ist für sie ein Muss.© Kirst

| Nadine Kirst

Neustadt

Mit Musik und Vorfreude zum Schützenfest

Wenn Sina Schulz in ihren Fotoalben blättert, taucht ein typisches Neustadt-Motiv immer wieder auf: das Schützenfest. Die 31-Jährige ist glühende Anhängerin der Traditionssause. Die Begeisterung dafür wurde ihr in die Wiege gelegt: Als sie am 17. Juni 1985 geboren wurde, feierte die ganze Stadt - das Schützenfest.