Drei für 37: Jannis Ruhnke (von links), Florian Behnsen und Kevin Wucherpfennig bringen alle Shakespeare-Werke auf die Bühne in Otternhagen.© privat

| Nadine Kirst

Otternhagen

Shakespeare im Schnelldurchlauf

37 Theaterstücke an nur einem Abend? Die turbulente Komödie "Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)" nimmt diese Herausforderung an. Drei Darsteller nehmen sich das komplette Werk des englischen Meisters vor, um es in nur zwei Stunden auf der Otternhagener Freilichtbühne aufzuführen.