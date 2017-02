Sebastian Biere führt die Freiwillige Feuerwehr Evensen für die nächsten sechs Jahre.© Carola Faber

Neustadt

Sebastian Biere ist neuer Ortsbrandmeister

Einstimmig ist die Entscheidung in der Jahresversammlung gefallen: Sebastian Biere steht für die folgenden sechs Jahre an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr in Evensen.