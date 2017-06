| Dirk von Werder

Neustadt

Wenn alles klappt, könnte eine Stabilisierung der Leinebrücke über die Bundesstraße 6 schon in Jahresfrist die Umleitungsstrecke durch Neustadts Dörfer entlasten.

Neustadt/Basse. Mit einer "gewissen Erleichterung" reagieren Sprecher der Bürgerinitiative "Freie Fahrt B6" auf ein Schreiben des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr. Axel Steding, persönlicher Referent von Minister Olaf Lies teilt darin mit, dass eine "Brückenverstärkung" generell möglich sei und sich schon in der Detailplanung befinde. Ziel sei es jetzt, im Herbst entsprechende Arbeiten auszuschreiben und zur Jahreswende die Aufträge zu vergeben. Die Arbeiten könnten dann zeitnah beginnen und "wenn alles läuft", könnte im Laufe des nächsten Jahres schon eine Lastbeschränkung "zunächst für eine Richtungsfahrbahn" entfallen.

Die Brücke im Verlauf der Bundesstraße 6 ist seit April in beiden Fahrtrichtungen für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt. Seither rollen Lastwagen im Minutentakt durch Neustädter Dörfer, vornehmlich Empede, Basse und Suttorf, die auf der Umleitungsstrecke liegen. Bisher war befürchtet worden, dass dieser Zustand für mindestens drei, eher fünf Jahre festgeschrieben sein würde - bis zum Neubau einer Brücke, möglicherweise auch erst einer Behelfsbrücke. Der neue Zeitplan, der auf eine zeitnahe Stabilisierung der alten Brücke zielt - ein Neubau gilt dennoch als unverzichtbar und wird parallel vorbereitet - würde die Dörfer entlasten. "Die erste erfreuliche Nachricht", schreiben die Sprecher der Bürgerinitiative in einem Rundbrief an rund 200 Mitglieder, kündigen aber auch an: "Wir werden darum kämpfen, dass dieser Zeitplan wirklich eingehalten und wenn irgendmöglich noch verkürzt wird."

Auch die SPD-Landtagskandidatin Wiebke Osigus freute sich gestern über die Mitteilung des Ministeriums. Sie hatte vor drei Wochen gemeinsam mit Neustadts stellvertretender Bürgermeisterin Christina Schlicker dem Wirtschaftsminister eine Unterschriftenliste aus Basse und angrenzenden Dörfern übergeben. "Jetzt sind wir auf einem guten Weg", sagt Osigus.