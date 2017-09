Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Bündnis90/Die Grünen) informiert sich in Rodewald auf einem Schweinezuchtbetrieb über tiergerechte Schweinehaltung. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hatte Meyer zu dem Besuch in den Zuchtbetrieb mit rund 80 Sauen und 300 Jungschweinen in den Mastställen eingeladen. © Holger Hollemann (dpa)