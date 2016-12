Neustadt

Eine Rinderherde am Leinedeich bei Basse bietet bei dem aktuellen Wetter einen herrlichen Anblick.

Basse. Von wegen kalt. Den Tieren in ihrem dichten Fell scheinen die Temperaturen dieser Tage überhaupt nichts auszumachen. Sie ziehen gemütlich ihrer Wege auf der nur noch in Ansätzen grünen Wiese. Da zupfen sie ein wenig am kurzen Gras, doch ihren Energiebedarf müssen sie damit nicht decken. Der Unterstand mit Heu und Silage ist nicht weit. Und überhaupt, so spricht der Mensch, gibt es kein schlechtes Wetter, höchstens nicht passende Kleidung. Da haben die Tiere keine Not, ihr dichtes Fell schützt locker vor den noch allenfalls einstelligen Minusgraden.

Von Carola Faber und Dirk von Werder