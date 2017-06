Hier steht noch Rathaus dran. Doch im Altgebäude Theodor-Heuss-Straße, hat schon lange nicht mehr die ganze Stadtverwaltung Platz.© Kathrin Götze

| Kathrin Götze

Neustadt

Ein Rathaus für alle: Wie soll das aussehen?

Rathausneubau? Das einst so heiß diskutierte Thema ist in jüngster Zeit etwas in den Hintergrund geraten. Mit einem großen Informationsabend am Mittwoch will die Stadtverwaltung die Bürger auf den neuesten Stand ihrer Überlegungen bringen und mit ihnen in eine Diskussion einsteigen.