Das Posaunenquartett Opus 4 spielt Musik aus fünf Jahrhunderten.© Reichenbach/Schleching

| Nadine Kirst

Mandelsloh

Posaunenquartett musiziert in St. Osdag

Musik aus fünf Jahrhunderten erklingt am Sonnabend, 16. September, in der St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh. Das Posaunenquartett Opus 4 musiziert dort gemeinsam mit Friedemann Engelbert an der Orgel. Im Programm der fünf Musiker: Stücke von Gabrieli über Bach bis Gershwin.