Zweiter Prozesstag im Amtsgericht: Polizist ist wegen Brandstiftung angeklagt. © Kathrin Götze

Neustadt

Brandstiftung: Gericht vor schwierigem Puzzle

Ein abgebrannter Schuppen und eine vermeintliche Brandbombe: ein Polizist soll das Feuer in seinem eigenen Garten gelegt haben, so die Anklage. Nach Prozessbeginn vor einer Woche haben am zweiten Verhandlungstag nun Ermittler, Beamte und Brandmeister ausgesagt.