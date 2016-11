Wer kennt diese Frau?© Polizei

Neustadt

Polizei fahndet nach Einbrecherin

Die Polizei sucht mit Hilfe eines Phantombildes eine Frau, die im Verdacht steht, gemeinsam mit einer bereits identifizierten Komplizin aus Seelze an der Straße Hüttendamm in Neustadt in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein.