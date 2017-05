Pastor Hartmut Peters verabschiedet sich nach acht Jahren von Bordenau und Poggenhagen.© Kirst

| Nadine Kirst

Neustadt

Pastor Peters nimmt Abschied von Bordenau und Poggenhagen

Die Kirchengemeinden St. Thomas in Bordenau und Bonifatius in Poggenhagen müssen sich von einem Pastor verabschieden: Hartmut Peters Dienstzeit endet zum Juni. Acht Jahre lang war der 58-Jährige neben Pastorin Kirsten Kuhlgatz Seelsorger in beiden Ort.