Fröhliches Treiben auf Scharnhorsts Hof: Der Nöpker Schützenumzug macht Station bei Kinderkönig Ben Scharnhorst.© Kathrin Götze

| Kathrin Götze

Nöpke

Den Schützen ist nichts zu verrückt

Die spinnen, die Nöpker. Anders ist nicht zu erklären, was sich alljährlich im Dorf an der Spitzburg abspielt. In verrückten Kostümen ziehen die Schützen durchs Dorf, führen beim Scheibenannageln wilde Tänze auf.