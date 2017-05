Die Neustädter feiern zu Livemusik: Big Brandy & Friends spielen unter freiem Himmel in der Innenstadt. Hotch Potch lassen es in der Stadtschänke Helfers krachen.© Carola Faber

Neustadt

Neustädter haben Lust auf Livemusik

Livemusik satt hat es am Wochenende für die Neustädter gegeben. Dabei ging es außerordentlich rockig zu. Das Trio Big Brandy & Friends spielte in der Innenstadt Boogie Woogie, Rock 'n' Roll und Blues. Die Bands Hotch Potch und Clear Rats ließen es in der Stadtschänke Helfers krachen.