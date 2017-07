Benutzerfreundlich ist das nicht: Trotz angeschriebener Öffnungszeiten ist die öffentliche Toilette an der Liebfrauenkirche abgeschlosssen.© Nadine Kirst

| Nadine Kirst

Neustadt

Öffentliche Toiletten sind abgeschlossen

Eilig darf es nicht haben, wer die Toilette an der Liebfrauenkirche nutzen will. Diese ist zwar öffentlich, indes offen ist sie nicht. Das gilt für die meisten behindertengerechten stillen Örtchen in der Stadt. Sie sind "grundsätzlich abgeschlossen", heißt es in einer Erklärung der Stadtverwaltung.