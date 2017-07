Der Holzstand für den Weihnachtsmarkt steht bereits. Die Organisatoren Volker Tiedgen (von links), Johannes Laub, Wilhelm Ostermann und Ausbilder Michael Kracht sind zufrieden mit dem Ergebnis.© Sebastian Romo

Neustadt

Fertig ist der Glühweinstand

Nikolaus, Christbaumkugeln und Weihnachtsmarkt scheinen noch in weiter Ferne - dabei stehen in einem Monat schon die ersten Spekulatius in den Supermarktregalen. Die ersten Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt laufen bereits.