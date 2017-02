Ein typisches Motiv von Norbert Rosing: ein Eisbär in seinem natürlichen Lebensraum.© Rosing

| Nadine Kirst

Neustadt

Ausstellung zeigt arktische Motive

Unendliche Landschaften aus Eis, gewaltige Gletscher und immer wieder Eisbären in ihrem natürlichen Lebensraum - das sind die Motive, die mit dem Namen Norbert Rosing verbunden sind. Eine Ausstellung in der Sparkasse in Neustadt zeigt 33 großformatige Bilder des Naturfotografen.