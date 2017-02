Neustadt

Die Kindergruppe des Naturschutzbundes Nabu ist viel unterwegs und lernt so Neustadts schöne Natur kennen.

Neustadt. Treff Schützenplatz, Kraftfahrzeugzulassungsstelle, Mecklenhorster Straße. Noch weist nicht viel auf das hin, was Detlef Paatzsch "seinen" jungen Naturfreunden gleich zeigen wird - die herrliche Landschaft die Leine lang in Richtung Süden. Mit zehn Kindern startete Paatzsch die Apfelallee in Richtung Bordenau.

Auf der Exkursion, sagt Paatzsch, sollten die Kinder vor allem auf Tiere achten die sie dann mit dem Fernglas beobachten konnten. Das erste Ziel war der Wasserfall der Leine, noch an der Apfelallee. "Da der Wasserstand ziemlich hoch war, konnten wir eindrucksvoll sehen welch Kraft das Wasser doch hat", sagt der Gruppenleiter.

Auf dem weiteren Weg konnten die Kinder dann Schwärme von Gänsen beobachten, wie sie sich auf einer Wiese zu hunderten niederließen. Direkt an der Leine sonnten sich dann noch vier Kormorane auf einem über der Leine hängenden Ast und am anderen Flussufer hatte sich ein Graureiher niedergelassen. Flügelspannweite 1,60 bis zwei Meter, bis zu 2 Kilogramm schwer - "der ist auch nicht so leicht zu übersehen", urteilte eines der Mädchen der Gruppe. Auf dem Rückweg gab es noch vier Rehe und einen Greifvogel am Leineufer zu bestaunen. Einhelliges Lob der Kinder: "Das waren viele neue Eindrücke". Da gebe es vieles zu Hause zu berichten.

Die Nabu-Kindergruppe mit Detlef Paatzsch unterwegs die Leine entlang Richtung Bordenau.

Von Dirk von Werder