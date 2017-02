Die Sänger der SET Musical Company präsentieren im passenden Aufzug Stücke der Kultband ABBA aus dem Musical "Mamma Mia!".© privat

| Nadine Kirst

Neustadt

Musicalfans feiern zu Kultmelodien

Mitreißend, einfühlsam, kultig - was die rund 380 Besucher der Musical Night in Concert im Theater am Gymnasium erlebten, bewegte sich zwischen Musical und Rockkonzert.