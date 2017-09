Da steht er nun und kann nicht anders: Markus Meurer spielt Martin Luther.© Benjamin Behrens

Neustadt

Gelungener Start für Luther-Musical

3000 Schüler bringen das Musical "Luther macht Schule" auf Bühnen in der Region. Am Freitag ging die erste von drei Aufführungen im Gymnasium Neustadt über die Bühne. Beeindruckende Gruppenszenen, liebevoll gestaltete Kostüme und Nachwuchstalente in den Hauptrollen prägten die Inszenierung.