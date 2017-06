Ein altes Foto zeigt Kriegsgefangene im Moor. Die Ausstellung "Oh schaurig ist's, übers Moor zu gehn" wird am 1. Juli in Mardorf eröffnet.© privat

Neustadt

Moor-Ausstellung macht in Mardorf Station

Die Ausstellung "O schaurig ist`s, übers Moor zu gehn ..." ist umgezogen. Wie Menschen im Toten Moor zwischen Steinhuder Meer und Neustadt Schwerstarbeit leisteten und in dessen Nähe lebten, ist von Sonnabend an bis Ende Juli ist im Haus des Gastes, Aloys-Bunge-Platz, in Mardorf zu sehen.