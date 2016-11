Märchenerzählerin Barbara Nebendahl sitzt inmitten ihres Publikums aus der vierten Klasse der Hans-Böckler-Schule.© Susanne Doepke

Neustadt

Märchenerzählerin will Kinderphantasie anregen

Märchenerzählerin Barbara Nebendahl will Bilder im Kopf ihrer jungen Zuhörer erzeugen. Die ehemalige Lehrerin engagiert sich in einem regionsweiten Märchenprojekt, das die Phantasie von Kindern in Kitas und Grundschulen anregen will.