Keiji Takao (von links), Neline Herda und Jaron Akkermann freuen sich auf die Neujahrsmusik in der Liebfrauenkirche.© privat

Neustadt

Musikalischer Aufbruch am Neujahrstag

Neues Jahr, neuer Anfang: "Ich schenke Euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in Euch", lautet die biblische Jahreslosung für 2017. In diesem Sinne gestalten Liebfrauengemeinde und Musikschule gemeinsam einen musikalischen Gottesdienst am Neujahrstag ab 18 Uhr.