Die New City Voices singen in weihnachtlich roten Gewändern beim Christmas Gospel.© Privat

| Susanne Döpke

Neustadt

Gospelsongs locken in die Liebfrauenkirche

Weihnachtliche Klänge erschallen beim Konzert zweiter Chöre in der Liebfrauenkirche - allerdings geht es nicht ausschließlich ums Fest der Liebe. Die New City Voices und der Basser Chor Just for Fun haben auch andere Stücke auf der Liste.