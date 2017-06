Leandra Nickel (links) besucht auch Caren Marks im Bundestag.© privat

| Kathrin Götze

Mandelsloh

Schülerin versucht sich als Parlamentarierin

Vier spannende Tage hat Leandra Nickel aus Mandelsloh jetzt im Bundestag in Berlin erlebt. Die 17-jährige nahm auf Einladung der SPD-Abgeordneten Caren Marks am Planspiel "Jugend und Parlament" teil, versetzte sich gemeinsam mit 300 anderen Jugendlichen in die Rolle der Volksvertreter.