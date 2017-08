Die Bielert-Räuber müssen für sieben beziehungsweise acht Jahre ins Gefängnis.© dpa (Symbolbild)

Neustadt

Lange Haftstrafen für Bielert-Räuber

Zwei Männer (26 und 39 Jahre), die das Juweliergeschäft Bielert im Januar überfallen hatten, müssen für sieben beziehungsweise acht Jahre ins Gefängnis. So lautet das Urteil, das am Donnerstag am Landgericht in Hannover verkündet worden ist. Der Richter sprach von einer "besonders rohen Tat".