Das Trio Hafennacht spielt "Chansons mit Seegang".© Mauricio Bustamante

| Kathrin Götze

Poggenhagen

Landgasthaus legt Herbstprogramm vor

Stimmungsvoll, fröhlich und auch mal ein wenig melancholisch präsentieren sich die Künstler, die Gesa Schneller und Sebastian Faber für den Herbst in ihr "Theater am Bahnhof" in Poggenhagen eingeladen haben. Irischer Folk und Chansons, eine Partyband und ein Comedy-Zauberer gehören dazu.