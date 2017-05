Essen in der Kindertagesstätte (Symbolbild)© Waltraud Grubitzsch (Archiv)

| Kathrin Götze

Neustadt

Küchenkräfte in Kitas brauchen mehr Arbeitszeit

Immer mehr Kinder nehmen ihr Mittagessen in einer Betreuungseinrichtung ein. Allein in den städtischen Kindertagesstätten werden es der Prognose nach ab August 520 Kinder sein. Die Verwaltung will jetzt die Arbeitszeit der Küchenkräfte verlängern