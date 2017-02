Leanna Ellermann (6) dreht mit dem Hannah-Paten Peter Germeroth eine Proberunde auf dem Lastenfahrrad.© Carola Faber

Neustadt

Hannah ist jetzt in der Tourist-Info zu haben

Hannah ist wieder da. Das Lastenfahrrad mit Elektroantrieb kann ab sofort in der Tourist-Info an der Marktstraße in Neustadt kostenlos ausgeliehen werden. Die Anbieter, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und das Fachgeschäft Velogold haben das Leihsystem des überarbeitet.