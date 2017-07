| Dirk von Werder

Neustadt

Geschwindigkeitskontrollen bald in eigener Regie?

Zur Zeit verdient die Region mit ihren Messanlagen.

Neustadt. Die Stadt unternimmt einen weiteren Anlauf in Richtung eigener, kommunaler Geschwindigkeitsmessungen. Hauptgrund: Zurzeit machen andere das Geschäft an der Straße, aktuell die Region Hannover. „Wir haben bisher kein eigenes, mobiles Gerät zur Tempokontrolle angeschafft“, sagt Stadtsprecher Benjamin Gleue. Geld für ein Gerät (46000 Euro) stehe zwar im Haushalt bereit, doch die Politik habe bisher keine Personalstellen zur Benutzung des Gerätes bewilligt. „Bevor die Stadt selbst Tempomessungen durchführen kann, müsste das Personal auch noch geschult werden.“Mehrere Jahre lang hatte die Stadt Wennigsen gegen eine monatliche Pauschale von 1050 Euro regelmäßig in Neustadt Geschwindigkeiten kontrolliert – die Bußgelder landeten jeweils zur Hälfte in der Kasse der Stadt und der Region, die Bescheide versandte und das Geld eintrieb. Wennigsen hatte diese Vereinbarung im Mai gekündigt. Seither ist die Region am Zug - und kassiert die Beträge in voller Höhe. An der Notwendigkeit regelmäßiger Kontrolle an Straßen in Kernstadt und Umland bestehen in Rat und Verwaltung keine Zweifel mehr. Pressesprecher Gleue ist zudem überzeugt: „Wenn man die Zahlen der Region zugrunde legt, würde sich eine städtische Anschaffung auch sehr schnell finanzieren.“ Zusätzlich zu den 46000 Euro für die Anschaffung des Gerätes würden etwa 65000 Euro jährliche Personalkosten zu Buche schlagen.Gleue betont zudem, dass wesentliches Ziel der Kontrollen ein Plus an Verkehrssicherheit sei, da in Neustadt zu oft zu schnell gefahren werde. Daher sehe es die Verwaltung als notwendig an, die Tempokontrollen rasch in eigene Hand zu übernehmen