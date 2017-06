Beim Energieforum am 13. Juni im Schloss Landestrost geht's um die Energiewende vor Ort. Prof. Volker Quaschning aus Berlin will Impulse geben.© Christian Charisius (dpa) / privat

Geht die Energiewende nur Konzerne und Regierungen an? Mitnichten, meint die Klimaschutzagentur Region Hannover und lenkt den Blick auf lokale Ideen: „Erfolgsstrategien für die Energiewende vor Ort“ heißt ihr öffentliches Forum am Dienstag, 13. Juni, im Schloss Landestrost. Jeder ist willkommen.

Neustadt/Garbsen/Wunstorf/Seelze. Im öffentlichen Forum treffen sich Vertreter und Einwohner aus Neustadt, Garbsen, Wunstorf und Seelze - keine geladenen Gäste, sondern alle, die Interesse am Thema haben. Die Klimaschutzagentur bittet umgehend um Anmeldungen per E-Mail an energiewende@klimaschutzagentur.de. Besucher denken über Lebensgewohnheiten, Verkehr, die Wärme- und Stromversorgung nach; Kommunen stellen erfolgversprechende Konzepte vor, um Klimaschutzziele zu erreichen.

Markt der Energie-Ideen

Das Forum öffnet um 15.30 Uhr mit dem "Markt der Möglichkeiten". Gruppen wie ADFC, DeanGruppe, die Klimaschutzagentur und Klimaschutzleitstelle der Region, die KGS Neustadt, die Genossenschaft NaturEnergie Region Hannover sowie Vertreter der vier Kommunen stellen Ansätze für eine "Schritt-für-Schritt-Energiewende" vor.

Um 16.30 Uhr beginnt das Vortragsprogramm im Schloss mit dem Bürgermeistergespräch über eine klimagerechte Zukunft. Gäste sind Christian Grahl (Garbsen), Uwe Sternbeck (Neustadt), Detlef Schallhorn (Seelze) sowie Robert Lehmann (Referatsleiter Bau, Stadt Wunstorf).

"Wir sind um Faktor 4 zu langsam"

Impulse will Prof. Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin geben. Quaschning gilt bundesweit als führender Wissenschaftler beim Thema lokale Energiekonzepte. "Das aktuelle Tempo der deutschen Energiewende ist um den Faktor vier zu niedrig", sagt Quaschning, "für echte Klimaveränderungen sind reale Treibhausgasemissionen relevant, nicht Versprechungen aus der Politik. Wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen ernst meinen, müssen wir zwischen 2030 und 2040 kohlendioxidneutral werden. Dazu dürften bereits in wenigen Jahren keine Öl- und Gasheizungen sowie Autos mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Die Elektromobilität und elektrische basierte Heizungen werden stattdessen zum Einsatz kommen. Der Strom dafür muss ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammen. Wollen wir das schaffen, müssen Korridore für Solar- und Windkraftanlagen erheblich erweitert und schnellstmöglich Speicher errichtet werden. Die Technologien sind bekannt. Sie müssen zum Einsatz kommen", meint Quaschning. Kommunen und lokale Energieversorger spielten dabei eine zentrale Rolle.

Welche Anforderungen der Mix aus erneuerbaren und konventionellen Energien an das Netz der Zukunft stellt, beleuchtet Markus Müller von Avacon. Uda Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur, wird den Tag moderieren. "Schauen und hören Sie sich an, was konkret in Ihrer Kommune läuft und wie Sie sich vor Ort einbringen können", schreibt Sahling in seiner Einladung und ruft alle Bürger auf, ihre eigenen Ideen mitzubringen.

Info: Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, 31535 Neustadt; eine Anfahrtsskizze finden Interessierte auf www.schloss-landestrost.de. Das Parken ist nur auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen "Zwischen den Brücken" und "Am Schützenplatz" möglich. Der Eintritt ist frei.