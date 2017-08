Nachwuchstalente aus der Neustädter Musikschule geben ein Konzert im Gemeindehaus von Liebfrauen.© privat

| Nadine Kirst

Neustadt

Kammerorchester spielt für Brasilien

Musikschüler spielen für Musikschüler, deutscher Nachwuchs für junge Talente in Brasilien. Das Kammerorchester "Frisch gestrichen" aus Neustadt widmet sein Konzert am Sonntag, 13. August, im Gemeindehaus von Liebfrauen der Musikschule in Rocinha, einem Elendsviertel von Rio.