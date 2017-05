Björn Niemeyer (links) beantwortete viele Fragen zur Vermarktung von regionalen Produkten im Hofladen. Dolmetscherin Irit Nir-Wendt (zweite von links) sorgte für den reibungslosen Austausch.© Susann Brosch

Neustadt

Israelische Gäste auf Niemeyers Hof

Viele Fragen hatten fünf Delegierte aus der israelischen Region Unter-Galiläa, am Mittwoch an den Mardorfer Landwirt Björn Niemeyer. "Wie kann Landwirtschaft, Tourismus und Naturschutz zusammen funktionieren?", will Dov Zwi Volpe wissen, der stellvertretende Landrat aus Unter-Galiläa.