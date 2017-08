Tiere stehen im Mittelpunkt der Forschung im Institut Mariensee - Rinder, Hühner, Schweine, Schafe gehören zum Bestand. Ergebnisse der Forschung zielen aber auch auf die Humanmedizin.© von Werder

| Dirk von Werder

Neustadt

Spitzenforschung mit Stallgeruch

Klar - die machen was mit Tieren, im Institut für Nutztiergenetik. Aber was eigentlich? Das Wissen, dass in Mariensee an bahnbrechenden Erkenntnissen auch für die Humanmedizin gearbeitet wird, ist eher Fachkreisen vorbehalten.