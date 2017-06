Felix Haarstrich von der Bezirksstelle Hannover stellt verschieden Sorten im Roggen vor.x© privat

| Kathrin Götze

Vesbeck

Landwirt rät: Vor Bekämpfung Käfer zählen

Wie hält man Pilze, Insekten und andere Schädlinge in den Nutzpflanzen auf nachhaltige Weise in Schach? Erfahrungswerte zum so genannten integrierten Pflanzenschutz bekamen etliche Kollegen jetzt beim Hoftag bei Jens Lüers in Vesbeck.