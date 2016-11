Dank einsatzfreudiger Helfer, wurden mehrere Hundert Schlachteplatten liebevoll zusammengestellt.© Patricia Chadde

Neustadt

Stall leer, Bauch und Kühltruhe voll

In Scharen strömten die Besucher in die Museumsscheune an der Helstorfer Reiterheide: Zum Jahresabschluss lud der gemeinnützige Museumsverein wieder zu seinem Schlachtefest ein und lockte damit scharenweise Besucher herbei.