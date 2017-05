Birthe Meyer praktiziert und lehrt das Harfenspiel.© privat

| Kathrin Götze

Mandelsloh

Harfenistin spielt Himmlisches in St. Osdag

Wahrhaft himmlische Klänge kann Harfenistin Birthe Meyer ihrem Instrument entlocken. Sie tritt am Sonntag, 28. Mai, in einem musikalischen Gottesdienst in der Mandelsloher St.-Osdag-Kirche auf.