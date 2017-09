Christina Schlicker (links) und SPD-Landtagskandidatin Wiebke Osigus nehmen den neuen Fraktionssprecher Harald Baumann in die Mitte.© Nadine Kirst

| Kathrin Götze

Neustadt

SPD-Fraktion hat neues Führungsduo

Mit neuer Spitze geht die SPD-Ratsfraktion in den Herbst: Künftig wird Harald Baumann in den Sitzungen für seine Fraktion sprechen, seine Stellvertreterin ist Christina Schlicker. Beide sind in einer Fraktionssitzung einstimmig gewählt worden.