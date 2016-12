Arne Wotrubez (von links), Gerd Münster, Thomas Iseke, Christian Dürr und Daniel Farnung.© r

| Susanne Döpke

Neustadt

Liberaler hält Partei seit Scheel die Treue

Als junger Student ist Gerd Münster 1966 in die FDP eingetreten. Damals hieß der Bundeskanzler noch Ludwig Erhard, die Freien Demokraten orientierten sich kurz darauf unter Führung Walter Scheels neu, näherten sich in Ost- und Deutschlandpolitik der SPD an.