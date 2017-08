Foto im Internet löst Polizei-Großeinsatz in Neustadt aus

Mann mit Schusswaffe

Ein Foto im Internet - junger Mann mit Schusswaffe - hat am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei geführt.

Neustadt. Eine Spezialeinheit der Polizei war am Vormittag an der Wunstorfer Straße und der Siemensstraße angerückt - in Tarn- und Schutzkleidung, verstärkt von einer Hundestaffel. Deren "Fachgebiet" - Schusswaffen zu erschnüffeln. "Nach den Hinweisen, die wir hatten, war der Einsatz in dieser Weise erforderlich", sagte am Nachmittag Oberstaatsanwalt Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Diese Hinweise bezogen sich auf ein im Internet veröffentlichtes Foto eines Neustädters, das diesen mit einem Maschinengewehr zeigt - vermutlich Type Kalaschnikow. Noch ist nicht klar, ob es sich dabei um eine scharfe Waffe oder eine Attrappe handelt.

Die Staatsanwaltschaft jedenfalls befürchtete Gefahr im Verzuge. Zumal der Mann im Foto nach Informationen dieser Zeitung zu einer Familie gehört, die in den vergangenen Wochen wiederholt in auch gewalttätigen Streit mit einer anderen geraten war.

Die Einsatzgruppe der Polizei durchsuchte daher Privaträume im Bereich der südlichen Kernstadt und einen Autohof an der Wunstorfer Straße. Von den Hunden unterstützt nahmen sich die Beamten Fahrzeug für Fahrzeug vor. Stand der Dinge am Nachmittag: Eine Schusswaffe sei nicht gefunden worden, sagt Klinge, wohl aber ein Teleskopschlagstock, der beschlagnahmt wurde.

Von Dirk von Werder und Susann Brosch