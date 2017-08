Am Sonntag musste die Feuerwehr zu einer brennende Hecke im Alfred-Fritsche-Weg ausrücken. Die Thujahecke brannte kontrolliert ab. Personen kamen nicht zu schaden.© Christian Elsner / Symbolbild

Neustadt

Unkraut brennt, Hecke auch

Am Sonntagvormittag musste die Feuerwehr zu einem Brand im Alfred-Fritsche-Weg ausrücken. Ein Anwohner hatte versucht Unkraut in seinem Garten zu verbrennen, dabei geriet eine sechs Meter lange Thujahecke (Lebensbaum) in Brand.