Dieses Fahrrad ließ der Täter beim Diebstahl in Basse zurück.© Polizei

| Kathrin Götze

Basse

Fahrraddieb lässt altes Rad stehen

Mit diesem Ersatz wollte sich der Inhaber nicht zufrieden geben: Ein Fahrraddieb hat bereits am 29. Mai an der Straße Auf dem Moorlande in Basse ein Rad gestohlen, ein anderes am Tatort stehen lassen. Auch dieses sei vermutlich zuvor gestohlen worden, sagt Kriminalermittler Jürgen Winkler.