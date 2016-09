Das Gestüt in Trakehnen ist eine Station bei der Reisereportage.© Meyer

| Roman Rose

Neustadt

Bilder aus Ostpreußen und dem Memelland

Eine nostalgische Exkursion mit Auto, Ausflugsschiff, Ruderboot, Wanderschuhen, Fahrrad und Reitpferd durch das alte und neue Ostpreußen und Memelland erwartet die Besucher einer Reisereportage am Sonntag, 2. Oktober, ab 16 Uhr im Schloß Landestrost in Neustadt. Ernie Meyer wandelt auf den Spuren von Ännchen von Tharau. Der Eintritt an der Tageskasse kostet zehn Euro.