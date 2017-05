Keine Spur mehr vom Abgeordneten: Mustafa Erkan hat sein Wahlkreisbüro an der Schlossstraße geräumt.© Kathrin Götze

| Kathrin Götze

Neustadt

Erkans Wahlkreisbüro ist schon geräumt

Bis Februar bleibt der SPD-Landtagsabgeordnete Mustafa Erkan noch im Amt. Doch sein Wahlkreisbüro an der Schlosstraße in Neustadt ist bereits geräumt. Erkan wird zur Wahl am 14. Januar 2018 nicht wieder antreten, statt seiner bewirbt sich Wiebke Osigus um das Direktmandat im Wahlkreis.