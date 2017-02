Der Goldene Sonntag - hier im Jahr 2016 - zieht regelmäßig zahlreiche Besucher in die Innenstadt.© Döpke

| Christina Lange

Neustadt

Ergebnisse der Umfrage werden vorgestellt

Wer wissen möchte, wie die Neustädter ihre Innenstadt im Vergleich zu Befragten in anderen Städten bewerten, kann bei der Vorstellung der Auswertungsergebnisse der bundesweiten Passantenbefragung am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr in der Mensa der Leine-Schule an der Bunsenstraße dabei sein.