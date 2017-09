Entenrennen auf der Kleinen Leine© Kirst

| Nadine Kirst

Neustadt

Entenrennen: Neues Konzept noch nicht im Ziel

Dass sich das neue Konzept noch durchsetzen muss, war am Wochenende in der Innenstadt deutlich zu spüren: Das beliebte Entenrennen der GfW war abgekoppelt vom Goldenen Sonntag und sollte stattdessen an einem Sonnabend mehr Publikum in die City locken.