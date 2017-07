Anschieben und weiter: Basil Craske aus Norfolk mit seinem Stanley Steamer von 1909. Alle Automobile wurden zwischen 1899 und 1909 gebaut.© Carola Faber

Ach, guck mal...

Auf dem langen Weg ans Meer

Ungewöhnlich hübsche und sehr alte Automobile zierten am Dienstag die Straßen am Steinhuder Meer. Der Grund: Organisiert vom Automuseum in Melle nahmen 25 Oldtimer, die vor 1919 gebaut wurden, an der 27. Schnauferl-Wanderfahrt teil.