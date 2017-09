| Nadine Kirst

Neustadt

Elisabeth Kufferath präsentiert Solowerke

Zerbrechlich, leidenschaftlich, keck, ernsthaft, wild: Elisabeth Kufferath spielt mit der ganzen stilistischen Vielfalt ihres Instruments, der Violine. Ihrem Publikum im Haasenhof in Mandelsloh will sie am Freitag, 15. September, damit einen unvergesslichen Konzertabend bereiten.